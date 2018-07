"Sulla mia pelle", ecco il trailer del film Netflix su Stefano Cucchi in concorso a Venezia

Racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi il film "Sulla mia pelle" profotto da Netflix che aprirà la sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia. Diretto da Alessio Cremonini, regista di Border, Stefano Cucchi sarà interpretato da Alessandro Borghi che per l'occasione ha messo in atto una stupefacente trasformazione fisica. Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, sarà invece interpretata da Jasmine Trinca. Il film sarà su Netflix e al cinema dal 12 settembre.







In concorso nella sezione Orizzonti anche 22 July, Roma, The Ballad of Buster Scruggs. Fuori concorso invece "The Other Side of the Wind" e "They’ll Love Me When I’m Dead".

