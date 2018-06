Terry Gilliam in cattedra all'Ischia Global fest

Il regista Terry Gilliam presenterà il 19 luglio all'Ischia Global Festival l'anteprima italiana di “The Man Who Killed Don Quixote”. Il visionario autore ritornato alla ribalta mondiale a Cannes proprio con l'opera ispirata a Cervantes, sarà anche tra i docentì dell'Acting Masterclass del coach hollywodiano Bernad Hiller, attesi 60 artisti emergenti provenienti da tutto il mondo.



Insieme a Terry Gilliam, molto legato a Ischia (ha ricevuto le chiavi dell'Isola nel 2012), saranno in cattedra altri grandi registi internazionali come il premio Oscar Bobby Moresco (che oltre ad accompagnare l'anteprima del recente film “Bent” insieme ai produttori Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi terrà sull'Isola anche un casting per il prossimo “Lamborghini”, film con protagonisti Antonio Banderas e Alec Baldwin) e l'inglese Michael Radford.



The Man Who Killed Don Quixote”, interpretato da Adam Driver e Jonathan Pryce, sarà distribuito in Italia da M2 Pictures il prossimo autunno. «Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente il maestro Gilliam sull'Isola - dichiara Giancarlo Carriero presidente dell'Accademia Internazionale Arte Ischia che promuove il Global Film & Music Festival con il sostegno del Mibact (Dg Cinema) e della Regione Campania - Terry è un vero e proprio ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo ed un affezionato frequentatore di Napoli e delle sue perle turistiche. E poi sarà straordinario vederlo di fronte a tanti giovani che giungeranno da ogni parte del mondo per rincorrere i propri sogni. Gli stessi sogni artistici su cui Gilliam ha basato la propria vita firmando capolavori come “Brazil”, “Le avventure del Barone di Munchausen”, “Paura e delirio a Las Vegas” e “Parnassus”, oltre ai vari capitoli della leggendaria saga Monty Pyton».



Ischia Global Festival 2018, dedicato allo scrittore americano Truman Capote, che celebrò Ischia in alcuni scritti, proporrà tributi a Quincy Jones, musicista, talent scout e produttore americano (premio William Walton Music Legend Award per i 60 anni di carriera) e all'Andrea Bocelli Foundation per l'impegno umanitario. La manifestazione sarà presieduta dal produttore Andrea Leone e da Cheryl Boone Isaacs, ex presidentessa dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la donna che ha rivoluzionato la platea degli Oscars con la sua politica di inclusione, a favore delle minoranze etniche e nel rispetto della diversità.

