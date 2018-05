Il Terzo Segreto di Satira, da YouTube al cinema: «E voi quanto siete democristiani?»

di Veronica Cursi

La Democrazia Cristiana è morta? Come partito sicuramente. Ma come modo di pensare? Ed è meglio fare cose pulite con i soldi sporchi, o cose sporche con i soldi puliti? E' il dilemma , quanto mai attuale nell’Italia di oggi, attorno a cui ruota il primo film del gruppo milanese di youtuber (anche se è una definizione che loro non amano) “Il Terzo Segreto di Satira” che si intitola "Si muore tutti democristiani", nelle sale da domani in tutta Italia.



la scelta di questi cinque ragazzi, Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Davide Rossi, Andrea Mazzarella e Andrea Fadenti, conosciuti alla scuola civica di Cinema, Televisiobne e Nuovi Media di Milano, nati e adorati su youtube dal 2010 (il loro canale ha superato 12 milioni di visualizzazioni) che per un attimo hanno deciso di mettere in secondo piano la rete per dedicarsi al grande schermo.







Tra i protagonisti del film, Il film è l'autobiografia di una generazione, quella dei 30enni di oggi, che aveva – o si illudeva di avere degli ideali, e li ha svenduti per realizzare i propri sogni. Di certo non è stata "democristiana"

è la pellicola con più attori nella storia del cinema

, scherzano, ci sono Valentina Lodovini, Francesco Mandelli, Marco Ripoldi, Massimiliano Loizzi, Walter Leonardi e Renato Avallone. E un piccolo cameo in cui compaiono anche loro.



Nella sinossi del film scrivete “Si nasce contestatori, si muore contestati”: a voi è successo?

«Come i protagonisti del fim, abbiamo ricevuto in passato un'offerta da una fondazione legata ad una multinazionale, era un progetto borderlaine. E abbiamo passato la metà del nostro tempo a tentare di metterci d’accordo. I soldi facevano comodo, alla fine abbiamo fatto un preventivo e l'offerta è stata rifiutata. Quindi non abbaimo dovuto decidere».



E se invece avessero accettato, come vi sareste comportati?

Ce lo siamo chiesti e per questo abbiamo fatto un film. Un film che in verità ha più quesiti che risposte. C'è un confine molto labile tra cedere al compromesso e mantenere la propria coerenza personale

.



La democrazia Cristiana è morta o no?



Che ne pensate della situazione politica?

c'era una panorama poiltico particolare, rinnovamento del Pd renziano e la trasformazione verso il centro. Ci siamo resi conto che in una fase della vitia si converge sempre verso il centro. E oggi non è cambiato niente. Chi nasceva contestatore, messo nella condizione di governare, ha cercato di allargare il consenso e piacere un po' a tutti





Per chi avete votato?

«Vive e lotta insieme a noi. Scherzi a parte, sicuramente è morto come partito ma come stato dell'animo forse è insito nella nostra società. Essere democristiani, ovvero imborghesirsi, a volte significa scegliere la cosa più comoda piuttosto che la cosa giusta».«Quando stavamo scrivendo il film».«Abbiamo sempre votato partiti che hanno perso. Teniamo al nostro animo di perdenti».«Sono partiti nati come ultra contestatori e poi hanno cambitao lessico, anche loro cercando compromessi. Adesso siamo tornati in campagna elettrorale. Ritorneranno contestatori? Chi lo sa».«Volevamo fare qualcosa di diverso, non una collezione dei nostri sketch. La speranza è che il film sia godibile anche da chi non ci conosce. E' una commedia divertente ma difficile, ce la siamo rischiata molto. Non è stata una scelta democristiana. Per quella ci sarà tempo in punto di morte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA