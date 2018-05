Tinto Brass, il regista vive con 30mila euro l'anno

di Giuseppe Pietrobelli

VENEZIA - Tinto Brass, dopo aver compiuto 85 anni a marzo, si trova al centro di una disputa familiare che ha visto il giudice romano Simona Santaroni nominare un amministratore di sostegno che si occupi dei suoi affari economici e patrimoniali.



Il magistrato non ha trovato di meglio che assegnare tale incarico a Caterina Varzi che con il regista del film erotico italiano ha convolato a nozze lo scorso anno, un avvenimento della sua vita che ha sconvolto gli equilibri con i figli.











Ed è proprio la paura che il patrimonio di Tinto (nato a Milano, di origini goriziane, ma trapiantato a Venezia ed ora residente a Roma) venga compromesso ad aver dato il via all'offensiva giudiziaria.



«Ma quale patrimonio. Tinto vive a Roma in una casa di proprietà, ma come cespiti ha solo una modesta pensione e i diritti d'autore» spiega il suo difensore, l'avvocato bolognese Rita Rossi, mostrando che il famoso regista ha un reddito annuo di 30mila euro lordi.



