Tom Cruise torna sul set di Top Gun: al via le riprese del sequel

La star hollywoodiana Tom Cruise ritorna al suo vecchio ruolo in “Top Gun”, lo stesso che lo ha reso una celebrità oltre 30 anni fa. Accanto all'hashtag “Day1”, l'attore ha twittato oggi una foto del primo giorno di riprese di “Top Gun: Maverick”, il sequel del film del 1986.



L'immagine mostra Cruise in uniforme su una pista di fronte a un aereo da combattimento, accanto alla frase: «Sentire il bisogno». La regia del film è affidata a Joseph Kosinski, con il quale la star di Hollywood ha già girato il film di fantascienza “Oblivion”. Il film originale è stato diretto dal regista Tony Scott, morto nel 2012.



Lo studio Paramount ha annunciato che il film d'azione arriverà nelle sale a luglio 2019. Con “Top Gun”, Cruise, allora 24enne, ha raggiunto la fama internazionale, interpretando il pilota di guerra Pete “Maverick Mitchell”, che si distingue nella scuola di pilotaggio “Top Gun”. Ora lo stesso personaggio, più anziano, tornerà sul grande schermo come istruttore di volo in un mondo intriso della moderna tecnologia dei droni.

