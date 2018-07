Trionfo a Giffoni per "Manuel", il film di Albertini che ricorda Truffaut

Ovazione per "Manuel" al Giffoni Film Festival. «Voglio vederlo tante altre volte», «Continua a fare questi film», «Un film necessario», sono solo alcuni dei commenti entusiasti dei ragazzi che hanno partecipato alla Masterclass di Dario Albertini, il regista del film prodotto da BiBiFilm e TimVision Production, una delle sorprese della stagione del cinema italiano. Un film che è un racconto di formazione dedicato ai Manuel di tutte le periferie, quelli che nella vita «devono fà er doppio della fatica», se non «er triplo», come dice il protagonista (un diciottenne interpretato da Andrea Lattanzi, premio Biraghi al miglior attore esordiente) che esce da un istituto per minori privi di sostegno famigliare e, per la prima volta, assapora il gusto dolceamaro della libertà. «Truffaut è un regista che amo follemente - ha spiegato Albertini a Giffoni - è stato uno dei primi incanti anche se non c’è stata alcuna volontà costruita a tavolino di citarlo nel film. Vivendo per molto tempo la vita di queste comunità per realizzare un documentario - ha detto Albertini - ho capito che il momento più interessante è proprio quello dell’uscita. Volevo far interpretare il film al vero Manuel, che esiste e fa parte della comunità della Repubblica dei Ragazzi. Ma a lui non interessava. Ho iniziato a fare casting, ho provinato 200 ragazzi, senza trovare il Manuel che volevo. Poi ho incontrato Andrea Lattanzi e ho capito che sarebbe stato lui».



Gli attori (oltre a Lattanzi nel cast ci sono Francesca Antonelli, Renato Scarpa e Giulia Elettra Gorietti) non erano a conoscenza della sceneggiatura fino al giorno prima delle riprese. «A tre giorni dalla chiusura del set - ha raccontato il regista - sono andato da Andrea per raccontargli l’ultima scena che avremmo girato il giorno dopo e lui sentiva la tristezza di quando sta per finire un’avventura bellissima. Quello sguardo me lo sono portato dentro per il finale». Il film ha trionfato recentemente nella prestigiosa rassegna Bimbi Belli, creata e diretta da Nanni Moretti (miglior film e miglior attore).



Dopo "Manuel", TimVision ha coprodotto con Lucky Red e Mercurious l’action thriller "Ride" di Jacopo Rondinelli, e, per le serie tv, "Skam Italia" (le cui riprese della seconda serie sono ora in corso), coprodotto con Cross Productions per la regia di Ludovico Bessegato, la docuserie "Dark Polo Gang - La serie", ed è tra i protagonisti di uno dei progetti della prossima stagione televisiva, "L’amica geniale", tratto dai romanzi di Elena Ferrante best seller nel mondo, la serie Hbo, Rai Fiction e TimVision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, evento fuori concorso alla prossima Mostra del cinema di Venezia.

