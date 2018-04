Cannes, tripletta italiana: Garrone e Rohrwacher in gara, Golino al Certain Regard

di Gloria Satta

Tripletta italiana a Cannes. Dopo due edizioni in cui non c'erano nostri film in competizione, al 71mo Festival (8-19 maggio) correranno per la Palma d'oro "Dogman" di Matteo Garrone e "Lazzaro felice" di Alice Rohrwacher, "Euphoria", la nuova regia di Valeria Golino, sarà al Certain Regard, il secondo concorso della Selezione Ufficiale. Si prospetta un quarto titolo italiano, il documentario "La strada dei Samouni" di Stefano Savona, alla Quinzaine des Réalisateurs, il cui cartellone verrà annunciato il 17 aprile.



Garrone, 49 anni, a Cannes premiato due volte con il Gran Premio della Giuria (nel 2008 per "Gomorra" e nel 2012 per "Reality") ha appena postato sul proprio profilo fb le prime, durissime immagini di "Dogman", una vicenda di degrado e violenza ambientata alla periferia di Roma e molto liberamente ispirata alla storiaccia del "Canaro della Magliana".



"Lazzaro felice" è invece una commedia e il secondo film di Alice Rohrwacher (nel cast la sorella Alba), 36 anni, che nel 2014 sulla Croisette aveva vinto con l'opera prima Lle meraviglie" il Gran Premio della Giuria.



Valeria Golino, anche lei alla seconda regia dopo "Miele", invitato nel 2013 al Certain Regard, in "Euphoria" racconta il complicato rapporto di due fratelli, interpretati da Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio. Tutti e tre i film italiani di Cannes sono targati RaiCinema, la consociata Rai che è il massimo produttore di cinema italiano e in questo 2018 investe 70 milioni nella produzione e distribuzione.



Il Festival di Cannes verrà aperto l'8 maggio dal film "Everybody Knows" del regista iraniano premio Oscar Asgar Farhadi, protagonisti Penélope Cruz e Javier Bardem e vedrà la partecipazione fuori concorso di "Solo: a Star Wars Story", nuovo spin off diretto da Ron Howard della saga stellare creata nel 1977 da Lucas.

