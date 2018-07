Va alla Mostra “Morte a Venezia" di Visconti restaurato

Torna al Lido, per la 75/a Mostra del Cinema, «La morte a Venezia» di Luchino Visconti (1971): ambientato proprio al Lido, il film sarà presentato nel restauro promosso da Cineteca di Bologna e Istituto Luce-Cinecittà, con Warner Bros e The Criterion Collection.



Tratto da Thomas Mann, è la storia introversa - scriveva il poeta Giovanni Raboni - della crisi di «un intellettuale di mezza età» che, di fronte all'erotismo di «un adolescente incontrato per caso», «vede sgretolarsi fino alla morte fisica l'impalcatura delle proprie concezioni estetiche e morali». La Cineteca di Bologna presenta alla Mostra anche un altro restauro, con Titanus: per il secondo lungometraggio di Ermanno Olmi, Il posto, che a Venezia vinse il Premio della Critica nel 1961.



È «la storia di un ragazzo di povera famiglia - scriveva Alberto Moravia - timido, mediocre», che cerca, «un posto, ossia un impiego qualsiasi». Fare l'impiegato a Milano, spiegava Olmi, «è un'iniziazione per lui» che arrivava dalla cascina del padre.

