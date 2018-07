La morte di Vanzina/ Difetti, debolezze e pregi: così raccontava la gente

di Carlo Verdone

Ci sono persone che non vorresti che ti lasciassero mai. Quelle persone che ti sono vicine nelle gioie e nei momenti difficili. Ma che ti sono vicine anche nel condividere ironia intelligente, riflessioni. Quelle persone che sai che sono e saranno sempre pronte a raggiungerti, con slancio, per una cena, un caffè, un film o una partita allo stadio o in televisione. Questi si chiamano amici, sempre pronti a dirti la verità, a regalarti un consiglio saggio, a sdrammatizzare. E con il tempo, con gli anni che passano veloci,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO