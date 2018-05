Youtopia, quei ricchi e alienati nell'Italia che va a picco

di Francesco Alò

Due famiglie. Una ricca dell'Emilia-Romagna e l'altra povera del Lazio. Entrambe navigano nella disperazione esistenziale. I ricchi possiedono una farmacia ma lui e lei (Alessandro Haber e Pamela Villoresi) sono coniugi di mezza età malati (specie lui) ed alienati. I poveri (mamma, figlia e nonna) stanno perdendo la casa e l'unica soluzione pare mettere all'asta la verginità della diciottenne Matilde (Matilda De Angelis), già cinica nel mondo della realtà mentre cerca, e forse trova, romanticismo dentro un videogame (secondo film dopo "Ready Player One" dove i giovani hanno speranze solo nel virtuale).



LE STORIE

Le due storie convergeranno a Roma. Quello di Carboni (suo il film underground del 2006 "Shooting Silvio") è una scommessa riuscita a metà. Più triste che drammatico e più squallido che tragico, trova l'alienazione sì ma dello spettatore per quanto sia scolastico e vecchio nella messa in scena della decadenza di un'Italia di fin troppo esibita miseria morale. Eppure qualcosa c'è. Anzi qualcuno: Haber e De Angelis, dimostrano di essere due attori di razza senza paura di niente. Di lui lo sapevamo già da tempo (quanti altri colleghi avrebbero accettato un personaggio così disgustoso?). Di lei abbiamo ammirato il talento in "Veloce come il vento" due anni fa. E continua a sorprenderci.





Youtopia

Drammatico, Italia, 91'

Voto: 2/5

