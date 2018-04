Cristian Valsecchi, amministratore di Artissima, diventa direttore generale della Fondazione Prada

Cristian Valsecchi è stato nominato direttore generale della Fondazione Prada, con l'incarico di soprintendere alla gestione e le diverse funzionalità della Fondazione in tutti i suoi settori di attività: assumerà l'incarico nel corso del mese di maggio. Nato a Bergamo nel 1974, Valsecchi si è affermato come una delle figure emergenti della sua generazione nel campo dell'arte e della cultura italiana e internazionale; già docente di Economia dei Beni e delle Attività Culturali all'Università di Bergamo, attualmente ricopre gli incarichi di segretario generale della Fondazione Torino Musei e di segretario generale dell'Associazione dei Musei d'arte contemporanea Italiani (Amaci).



In precedenza è stato amministratore unico di Artissima (2015-2018), direttore generale di Palazzo Grassi e Punta della Dogana (2012-2014), direttore operativo della Gamec di Bergamo (2011-2012), project manager del Mart di Trento e Rovereto (2006-2011) e responsabile Affari generali della Gamec di Bergamo (2000-2005), nonché consulente per conto di amministrazioni pubbliche e private nell'ambito dello sviluppo gestionale e strategico museale. La nomina di Cristian Valsecchi rientra nella vocazione della Fondazione Prada di volersi dotare di figure di grande esperienza e competenza professionale al fine di poter svolgere al meglio la sua missione istituzionale.

