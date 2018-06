Sabato riapre il Teatro antico di Ercolano, chiuso da vent'anni: un'avventura per i visitatori

Riapre sabato 16 giugno a Ercolano il Teatro antico, al termine dei lavori di messa in sicurezza. La riapertura rientra nella nuova stagione di iniziative culturali al Parco archeologico di Ercolano, il PAErco Teatro Tour. Sepolto dall'eruzione del 79 d.C. il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nei siti vesuviani colpiti dal cataclisma e suscitò l'interesse, nel corso del Settecento e dell'Ottocento, di colti viaggiatori che giungevano a Napoli da ogni parte d'Europa fino a diventare una tappa del Grand Tour.

Ma negli ultimi vent'anni è rimasto chiuso per ragioni di sicurezza.



Vi si accede attraverso le scale realizzate in età borbonica, scendendo a più di 20 metri sotto il materiale eruttivo. Il percorso - informano dal Parco - è concepito come una vera e propria esplorazione: i visitatori potranno avventurarsi in un luogo unico e suggestivo, in cui sono presenti, oltre ai resti dell'antico edificio,numerosi reperti nonché i graffiti lasciati dai visitatori che alla luce delle fiaccole attraversarono nel XVIII e XIX secolo le gallerie e i pozzi creati per penetrare nelle viscere dell'antica Ercolano.



Il Teatro sarà aperto 16, 17, 23, 24 e 30 giugno, 1 luglio, 6, 7, 13 e 14 ottobre. L'estate continua con le serate “Ercolano Experience”, un'esperienza visiva e sensoriale nell'area archeologica che si svolgerà nei mesi di luglio, agosto e settembre. PAErco Teatro Tour e Ercolano Experience fanno parte della programmazione Campania by Night che prevede aperture serali dei siti archeologici proposta dalla Scabec, la società della Regione Campania che opera per la valorizzazione e promozione dei beni culturali.

