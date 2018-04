Flash mob della danza: bagno di folla per Bolle, tra ballerini e street dancer

Bagno di folla per Roberto Bolle, che ha danzato insieme al corpo dei ballerini della Scala e a un gruppo di street dancer sulle note di Fame, in occasione della giornata mondiale della danza. Non su un palco, questa volta, ma direttamente tra centinaia di fan e curiosi, radunati in piazza Scala per il flash mob organizzato dall'étoile.



Era un invito a danzare e scatenarsi a ritmo di musica rivolto a ballerini di tutte le età e di qualsiasi stile; dalla piazza, però, letteralmente in estasi sono arrivate urla, selfie e tanti applausi, più che passi di danza.



«Quando ho visto la piazza ero quasi intimorito, la gente era tanta - ha confidato Bolle - però abbiamo sentito l'entusiasmo ed è stato galvanizzante ballare così in libertà, senza schemi in mezzo a loro».



L'esibizione di Bolle e degli altri artisti è stata l'occasione per lanciare On Dance, la sette giorni dedicata al ballo - in programma a Milano dall'11 al 17 giugno - che porterà la danza fuori dai teatri, in strada, come oggi. «Questa è stata una sorta di anteprima - ha spiegato - durante la settimana della danza ci saranno tanti tipi di ballo rivolti a tutti». «Il pubblico - ha concluso - sembra aver apprezzato».

