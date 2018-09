E' morto Guido Ceronetti, scrittore, poeta e critico: aveva 92 anni

Addio a Guido Ceronetti: lo scrittore, poeta e critico è morto a 92 anni nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena.



LEGGI ANCHE: Ceronetti, schegge di pensiero contemporaneo



Fra i più colti intellettuali italiani del dopeguerra, lo studioso torinese ha legato per decenni il suo alla Stampa spaziando, in qaulità di critico, su numerosi fronti della Cultura in cui mise a frutto anche le sue non comuni doti di traduttore dal latino e dall'ebraico. Tra le sue opere più importanti Un viaggio in Italia e le raccolte di aforismi e riflessioni Il silenzio del corpo e Pensieri del tè.



Importante anche l'attività teatrale: nel 1970 allestì al Teatro dei Sensibili allestì con la moglie Erica Tedeschi spettacoli di marionette che attirarono l'attenzione di Eugenio Montale, Guido Piovene, Natalia Ginzburg, Luis Buñuel, e Federico Fellini. A partire dal 1985, con la rappresentazione de La iena di San Giorgio, il Teatro dei Sensibili è diventato pubblico e itinerante.



Dal 1994 nell'Archivio Prezzolini della Biblioteca cantonale di Lugano, è aperto il fondo Guido Ceronetti che raccoglie opere, manoscritti, quaderni di poesie e traduzioni, lettere, appunti, soggetti cinematografici e radiofonici, disegni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA