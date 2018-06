Janeczek, Balzano, Petrignani, Levi e D'Amicis nella cinquina del Premio Strega

Si è appena chiuso lo spoglio della prima votazione che designa i cinque finalisti dell’edizione 2018 del Premio Strega, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca e Fuis. Come da tradizione gli Amici della domenica si sono riuniti in Casa Bellonci dove Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017, ha presieduto il seggio.



La somma dei voti elettronici e delle schede cartacee, pari a 1719 (hanno votato 573 su 660 aventi diritto, 4 schede nulle), ha delineato la cinquina degli autori e dei libri finalisti al Premio Strega 2018, che sono:

Helena Janeczek, La ragazza con la Leica, Guanda con 256

Marco Balzano, Resto qui, Einaudi con 243

Sandra Petrignani, La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, Neri Pozza con 200

Lia Levi, Questa sera è già domani, Edizioni e/o con 173

Carlo D’Amicis, Il gioco, Mondadori con 151



Questo risultato comprende i voti dei 400 Amici della domenica, di 40 lettori forti selezionati dalle librerie indipendenti italiane associate all’ALI e di 20 voti collettivi espressi dai circoli di lettura delle Biblioteche di Roma e da scuole e università, a cui si sono aggiunti, dallo scorso anno, 200 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 Istituti Italiani di cultura all'estero, per un totale di 660 aventi diritto.



L’illustrazione che accompagna il Premio in questa edizione è di Riccardo Guasco, che continua un progetto inaugurato in occasione della settantesima edizione con Manuele Fior, seguito lo scorso anno da Franco Matticchio.



I prossimi appuntamenti con gli autori finalisti iniziano sabato 16 giugno: la cinquina infatti sarà ospite al Festival Salerno Letteratura. Domenica 17 giugno sarà invece al festival I luoghi della scrittura di San Benedetto del Tronto. Gli appuntamenti della settimana successiva sono il 22 giugno con la quinta edizione di Cervo ti Strega il 22 giugno, il 23 a Vistaterra, Ivrea, insieme alla Grande Invasione e il 25 a Verbania. L’Istituto Italiano di Cultura che quest’anno ospiterà i finalisti è quello di San Pietroburgo, il 28 giugno. Le tappe di avvicinamento alla finale termineranno il 3 luglio a Letterature Festival Internazionale di Roma.



La seconda votazione, che designerà il vincitore della LXXII edizione, avrà luogo giovedì 5 luglio come di consueto al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Tre. La conduttrice della serata Eva Giovannini avrà come ospite di eccezione Giampiero Mughini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA