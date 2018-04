Larry Harvey è morto a 70 anni: aveva fondato il festival Burning Man

È morto all'età di 70 anni Larry Harvey, co-fondatore del festival di 'Burning Man' che ogni anno in estate attira decine di migliaia di persone nel deserto del Nevada. Harvey si è spento ieri in ospedale a San Francisco dove era stato ricoverato dopo aver avuto un ictus il 4 aprile scorso. Guru della controcultura, Harvey aveva dato vita a 'Burning Man' nel 1986 quando con l'amico Jerry Goodell diede fuoco ad un fantoccio di legno su una spiaggia di San Francisco in occasione del solstizio d'estate

