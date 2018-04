Leone d’Oro di Venezia, premiata l'associazione di volontariato la “Lampada dei desideri” di Roma

di Elena Panarella

Il «Leone d’Oro» nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia ha messo in luce (in questo fine settimana) le arti e l’imprenditoria che ha contribuito alla crescita dell’Italia. E questa volta la targa dorata è andata anche alla miglior associazione di volontariato 2018 “La lampada dei desideri”: una realtà tutta romana, un punto di riferimento per tante famiglie e ragazzi diversamente abili.



A ritirare la targa, la presidente Paola Fanzini, che in prima persona tutti i giorni allaporta avanti insieme a tanti volontari iniziative, progetti, che coinvolgono più di una sessantina di ragazzi e ragazze. Dal laboratorio di cucina al punto ristoro, dall’orto al laboratorio di fotografia, di pittura, di gesso e di cartapesta. I ragazzi inoltre gestiscono una biblioteca, una fumetteria, un Internet point, una ludoteca, una sala che si presta a feste, convegni, e cineforum e soprattutto una Radio. E poi c’è il "Diversamente pub", un momento di condivisione dove si cucina e mangia insieme, si balla, si gioca e si canta. Un pezzo di mondo speciale che gravita intorno a piazza Certaldo è così sbarcato in Laguna con tutta la sua forza e quel pizzico di magia che da sempre la circonda.Una rassegna importante quella di Venezia, che vanta 71 anni di storia, e si pone l’obiettivo di celebrare e valorizzare le eccellenze italiane premiando le figure illustri della cultura, dello spettacolo e della politica nazionale e del sociale.

