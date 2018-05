Morta Ninalee Allen Craig, la "American girl" della celebre foto di Ruth Orkin

Ninalee Allen Craig, la ragazza ritratta nel leggendario scatto in bianco e nero dal titolo "An American Girl in Italy" della fotografa statunitense Ruth Orkin (1921-1985), è morta il 2 maggio all'età di 90 anni in un ospedale di Toronto, in Canada, per le complicazioni di un tumore ai polmoni.







La celebre foto fu scattata dalla Orkin a Firenze nell'agosto 1951 e da allora è diventata un'icona della fotografia mondiale. L'annuncio della morte di Ninalee Allen Craig è stato pubblicato oggi dal Washington Post. Negli Stati Uniti l'immagine di Ninalee è quasi familiare, apparsa in molte mostre, su riviste e libri, perfino appesa nei college universitari. Mostra la giovane donna americana, all'epoca 23enne, che si stringe in uno scialle mentre passa altera sul marciapiede di fronte allo storico caffè fiorentino Gilli, all'angolo di piazza della Repubblica, bersagliata dagli sguardia avidi di ragazzi e uomini adulti.



Come si è saputo molto più tardi, tra i ragazzi affascinati dalla bella americana, seduto in sella a una moto, c'è fotografato anche il giovanissimo Carlo Marchi, fratello della marchesa Bona Marchi Frescobaldi. La foto apparve per la prima volta sul magazine Cosmopolitan nel 1952 a corredo di un reportage dal titolo "When You Travel Alone".



Ninalee Allen Craig fu sposata con Achille Passi, un conte veneziano rimasto vedovo nel 1959, vivendo con lui nella villa di famiglia a Treviso, dove crebbe il figlio di lui, Alex Passi, che ha dato la notizia della morte al Washington Post. Dopo il divorzio da Passi, alla metà degli anni '70, tornò a New York dove incontrò l'industriale canadese Robert Ross Craig che sposò nel 1978 e con cui ha vissuto fino alla morte di lui nel 1996.



Nata a Indianapolis il 6 novembre 1927, dopo gli studi universitari in storia a New York, Ninalee Allen nel 1951 decise di partire per l'Europa da sola. In un'Italia ancora devastata dalla guerra, Ninalee si fermò a Firenze, dove fece amicizia con un'altra giovane americana, Ruth Orkin, che ugualmente viaggiava da sola e che aveva la passione per la fotografia. Ruth Orkin quando vide la «luminosa bellezza» di Ninalee 'Jinx', come si faceva chiamare all'epoca, ed anche la sua altezza (180 cm) le propose di fare da modella per realizzare un libro fotografico che documentasse com'era, per una donna, viaggiare da sola nell'Europa degli '50.



Quella mattina della tarda estate 1951 mentre Ninalee 'Jinx' camminava per piazza della Repubblica a Firenze fece girare la testa a molti uomini, e Orkin fu pronta a scattare una foto; poi chiese all'amica di tornare sui suoi passi, per farne un'altra. «Una ragazza americana in Italia» fu scelta tra le foto simbolo per apparire nel 1961 in un libro dedicato all'Italia del boom economico pubblicato da Time-Life: divenne un'immagine iconica, che contribuì al cliché internazionale del maschio italiano, latin lover, galletto ruspante, arrapato fischiatore da marciapiede.

