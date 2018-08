Morto Naipaul, lo scrittore anglo-caraibico premio Nobel nel 2001

È morto lo scrittore anglo-caraibico, di lontane origini indiane, Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul, Nobel per la Letteratura nel 2001 e autore di numerosi romanzi, quali «Una casa per Mr Biswas» e «Sull'ansa del fiume» e di numerosi saggi. Ne dà notizia la famiglia in un tweet all'agenzia Press Association. Lo scrittore, morto nella sua casa londinese, aveva 85 anni.



