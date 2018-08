Morto Neil Simon, il drammaturgo di "A piedi nudi nel parco"

Addio a Neil Simon: il drammaturgo è morto a 91 anni in una clinica di Manhattan per le complicazioni di una polmonite. Lo annuncia il suo amico Bill Evans. Neil Simon è stato il più prolifico e tra i più acclamati autori teatrali della seconda metà del Novecento. Tanti i suoi lavori adattati per il cinema, tra cui A piedi nudi nel parco, La strana coppia, i ragazzi irresistibili. Simon era nato a New York nel 1927.



​La maggior parte delle sue pièces è stata poi adattata per il grande schermo prevalentemente da lui stesso. Grazie ai dialoghi brillanti, alle fulminanti battute, veicoli perfetti per far emergere la verve degli attori ‒ tra cui Jack Lemmon e Walter Matthau ‒, e a storie dai toni di commedia e dalle solide strutture drammaturgiche, Simon ha imposto il suo stile, asciutto e incisivo, anche al cinema, sia pure con risultati alterni. Ha ottenuto quattro candidature all'Oscar: la prima nel 1969 per «La strana coppia» di Gene Saks e le altre con tre film di Herbert Ross, nel 1976 per «I ragazzi irresistibili», nel 1978 per «Goodbye amore mio!» e l'anno successivo per «California suite» (1978).



Neil Simon si fa le ossa come autore di gag per comici televisivi e a partire dal 1961 scrive una serie di copioni di successo, che per quantità e continuità non hanno precedenti della storia di Broadway. «A piedi nudi nel parco» (1963), «La strana coppia» (1965), «Appartamento al Plaza» (1968,) e «L'ultimo degli amanti infuocati» (1969) sono i suoi primi successi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA