"Piccolo festival" a Montelparo dove la musica è una vera terapia

Oggi e domani dalle ore 18, due pomeriggi a Montelparo, in provincia di Fermo, fra musica, letteratura e medicina con la prima edizione del "Piccolo Festival: Guardare alla cura con gli occhi dell'arte". La scommessa giocata da Marco Marziali, il medico, scrittore e appassionato di musica, è dimostrare l'importanza della multidisciplinarità, per rafforzare le tesi più affermate secondo cui l'arte nelle sue diverse espressioni, a partire dalla musica, sia fondamentale per la cura. Musica e Ascolto saranno i protagonisti del primo pomeriggio con interventi di Maria Teresa Palermo, Marco Marziali e Gabriella La Rovere. Il 9, saranno la Vista e il Movimento con Filuppo Cruciani, Maria Giuseppina Palmieri, Michela Ribersani e Francesca Ascenzi. Davide Martelli e Davide Leo concluderanno i due appuntamenti con un concerto nell'ambito del premio pianistico La Quarta Ballata, voluto da Marziali, che già da due anni viene assegnato ai migliori giovani talenti dei Conservatori musicali, che suonano l'impegnativo brano di Chopin. Per lanciare il Festival, è stato scelto Montelparo, uno dei borghi feriti dal terremoto a cui bisogna dedicare attenzione e cura, a cui dobbiamo tutti dare ascolto.

