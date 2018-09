“Ravenna per Dante”: dal 9 settembre 80 appuntamenti in tre mesi per celebrare il sommo poeta

Ottanta appuntamenti gratuiti in tre mesi, 41 soggetti e 22 spazi coinvolti. Continuano a crescere i numeri di “Ravenna per Dante”, per cui l'anno scorso sono stati organizzati 70 eventi. Dal 9 settembre parte la rassegna promossa nella città dove il sommo poeta, esule da Firenze, trovò l'ultimo rifugio, probabilmente completò la Commedia e dove morì il 13 settembre 1321. A organizzarla il Comune, insieme ad associazioni internazionali e realtà cittadinei. Tra gli eventi più importanti, l'Annuale della morte (9 settembre), le Conversazioni dantesche e la mostra “L'ultimo Dante e il cenacolo ravennate”, nonché quella di documenti dagli Archivi di Ravenna, Bologna, Pisa e Venezia, ospitata alla Biblioteca Classense e ricca di preziosi inediti (inaugurazione sabato 8 settembre alle 17.30).



Il programma inizia il percorso celebrativo verso il 2021, settimo centenario della morte del Poeta. L'obiettivo della rassegna - spiegano il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, e l'assessore alla cultura Elsa Signorino - «non è solo una valorizzazione di Dante in senso stretto, attraverso proposte di alto profilo scientifico e iniziative di divulgazione e animazione culturale, ma fare vivere i luoghi di memoria dantesca, tanti spazi pubblici e privati, sia della città d'arte che del forese, e coinvolgere sempre più persone nella chiamata della città a stringersi al suo Poeta». Le Letture Classensi hanno come titolo “Dante e le guerre” e guardano proprio alla rappresentazione della guerra nell'opera dantesca, tema suggerito dalla mostra in programma al Mar, Museo d'Arte della città di Ravenna, “War is over” (6 ottobre-13 gennaio). Luca Azzetta, docente di Filologia della letteratura italiana all'Università di Firenze, terrà il 9 settembre una lectio magistralis su ciò che viveva Dante a Ravenna. Il 9 settembre sarà anche il giorno dell'omaggio al Poeta in occasione dell'anniversario della morte. Il 21 settembre e l'8 ottobre la basilica di San Francesco ospiterà “La Divina Commedia nel Mondo”, rassegna internazionale ideata da Walter Della Monica, che ha portato a Ravenna 58 versioni della Commedia in lingue internazionali.







