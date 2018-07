A Ostia appare lo yacht a vela più grande del mondo

di di Mirko Polisano

Risveglio con sorpresa a Ostia. È stato avvistato questa mattina a poche miglia dal porto turistico di Roma lo yacht più grande del mondo. Si chiama semplicemente “A” ed è di proprietà del magnate russo Melnichenko. Costa 425 milioni di euro: la parte emersa è pari a 90 metri. Dopo Tatoosh di Paul Allen (ex socio di Bill Gates) e l’Alce Nero di Beyoncé, arriva semplicemente “A”. L’imbarcazione che sta navigando il Mediterraneo per una serie di test è costata 425 milioni di euro, entrando di diritto nella top ten degli yacht più costosi di ogni tempo. La nave è stata varata dai cantieri tedeschi Nobiskrug, progettata dall’archistar Philippe Starck e da Martin Francis, costruita in 5 anni. “A” è lunga 142,8 metri, pesa quasi 6.000 tonnellate, e l’albero maestro ha dimensioni che, secondo qualche esperto, sono pari a un piccolo grattacielo. La superficie delle vele spiegate è come quella di un campo da calcio. A bordo c’è una maxi piscina e uno dei ponti ospita una pista per l’atterraggio degli elicotteri. C’è anche un osservatorio subacqueo. Non è la prima volta che il mare di Ostia viene solcato da mega yacht di lusso: anni fa, fu la volta di Ivana Trump poi di Steve Jobs e più recentemente di Beyoncé.

