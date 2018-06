Ad Ariccia ciak si gira, con i moschettieri di Giovanni Veronesi

di di Federica Rinaudo

Tutti per uno, uno per tutti. Il motto del celebre d’Artagnan, che impegnava ad un patto di solidarietà gli altri protagonisti del romanzo di Alexandre Dumas accomuna, proprio in questi giorni, anche gli interpreti del film “I moschettieri del Re” le cui riprese stanno incuriosendo gli abitanti di Ariccia. Un set blindato quello del regista Giovanni Veronesi, allestito all’interno del suggestivo Palazzo Chigi, la splendida dimora barocca adibita a museo e centro di numerose iniziative culturali.

Del super cast originale, Rocco Papaleo, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Margherita Buy, Matilde Gioli, Lele Vannoli, Alessandro Haber, Giulia Bevilacqua e la partecipazione straordinaria di Valeria Solarino, nel comune alle porte di Roma sono presenti Haber e l’affascinante Bevilacqua, che nei loro pregiati costumi cercano di nascondersi il più possibile agli obiettivi del pubblico appostato nei dintorni del palazzo con lo scopo di rubare qualche foto ricordo.

