Al Village con ritmo, una notte di sound

di Gustavo Marco Cipolla

Non è estate senza Gay Village. E per accompagnare le notti romane, tra spettacoli e dj set, la poliedrica manifestazione arcobaleno di Testaccio, che da anni è un punto di riferimento per i giovani e non solo, non dimentica la passione per il teatro.



Questa volta, per entrare bisogna "Citofonare Strabioli” con un'esilarante ed elegante Drusilla Foer, già regina di Strafactor, intervistata da Pino Strabioli, in un pieno di risate e divertimento. Tra i tanti appuntamenti del fine settimana rainbow anche la presentazione del libro “Il Fuoco di Agnese” della scrittrice Cristina Nutrizio alla presenza di Vladimir Luxuria. Special guest del weekend l'attrice Dodi Conti, definita la “Gaber in Gonnella” che con una platea da tutto esaurito raccoglie gli applausi del pubblico. In prima fila le sorridenti Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA