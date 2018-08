Set al circolo sportivo, Aldo gira a Roma senza Giovanni e Giacomo

di Lucilla Quaglia

La macchina delle produzioni cinematografiche non si ferma neanche d’estate. Qualche esempio? In via dei Due Ponti avvistato il set del nuovo film di Aldo Baglio, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, «L'indesiderato». Senza avere al suo fianco i compagni di sempre, Giovanni e Giacomo, Baglio ha girato tante scene per dare il meglio in questa nuova avventura in solitaria.

Invece sono andati in trasferta, a Foligno, gli attori romani Euridice Axen e Fabio Troiano, ma anche Rosalinda Celentano e Gabriele Cirilli, tanto per citarne alcuni, alle prese con i vari ruoli della pellicola «Nati 2 volte», diretta da Pierluigi Di Lallo. Dedicata al cambio di genere, la situation ha attirato l’attenzione di residenti e curiosi e di numerosi turisti che si sono avvicendati dietro alle transenne delle riprese per fare foto e tentare selfie.

