Roma, al teatro Vittoria Aldo Cazzullo porta in scena “Le donne erediteranno la terra”

Aldo Cazzullo, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, porta sul palco del teatro Vittoria - da domani sera alle 21 - il genio e il coraggio femminile, riscatta dal silenzio artiste, mogli, guerriere rimaste fuori dalla storia. Accanto a lui, a dar voce alle protagoniste di ieri e di oggi, l'attrice Beatrice Luzzi. “Le donne erediteranno la terra” il titolo dello spettacolo e dell'ultimo libro di Cazzullo. «Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini non lo sappiano, lo sappiamo benissimo, e sono millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso con il vostro aiuto. Ma quel tempo sta finendo...», e comincia così una serie di brevi monologhi, per dare voce a chi non l'ha mia avuta.



