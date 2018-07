All'Isola del Cinema con Carlo Verdone. La “Benedetta follia” del dietro le quinte

di Gloria Satta

Serata imperdibile all’Isola del Cinema: stasera, alle 21.30, i mattatori saranno Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli e lo sceneggiatore Nicola Guaglianone. Insieme, nel corso di un incontro con il pubblico moderato da Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, introdurranno la visione (all’Arena Groupama) di Benedetta follia, l’ultima indiavolata commedia diretta da Verdone, anche protagonista con Pastorelli. Il regista e attore torna così ancora una volta ospite del festival diretto da Giorgio Ginori, ospitato sull’Isola Tiberina e arrivato alla 24ma edizione, rinnovando il suo appuntamento con il pubblico. E’ per questo che Carlo riceverà il Premio ”Miglior Amico dell’Isola del Cinema”: gli verrà consegnato da Dominique Uzel di Groupama Assicurazioni in Italia che festeggia i 10 anni di collaborazione con l’Isola del Cinema. Benedetta follia (interpretato anche da Lucrezia Lante Della Rovere, Mariapia Calzone, Paola Minaccioni), campione d’incassi della passata stagione, ha per protagonista un venditore di oggetti religiosi, uomo pio e marito fedele, che all’improvviso viene lasciato dalla moglie. Cade in depressione ma in suo ”soccorso” arriva la commessa borgatara romana, estroversa e svalvolata, che gli stravolgerà la vita introducendolo ai siti web d’incontri, esortadolo a vivere qualche trasgressione e a uscire dal grigiore per ritrovare fiducia nella vita. Premiatissime le interpretazioni di Verdone e della Pastorelli, autentica rivelazione comica dopo Lo chiamavano Jeeg Robot.



