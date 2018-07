di Paola Pisa

«È con emozione e gratitudine che mi rivolgo a voi per la prima volta in occasione della nostra Festa Nazionale», dice applaudito da duemila e più invitati l’ambasciatore di Francia Christian Masset in una delle serate più importanti e uno ricevimenti più ambiti nel mondo diplomatico. Ha accanto la consorte. Poi nel suo discorso il Capo Missione parla dell’Europa.

