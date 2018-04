Jazz e tulipani, una festa da Re all'ambasciata dei Paesi Bassi

di Paola Pisa

Bandiere, immancabili tulipani, trionfi di fiori, e come scritto sul cartoncino, dresscode elegante con un tocco di arancione. L'ambasciatore dei Paesi Bassi Joep Wijnands e la consorte Carmen invitano nella bella villa sulla Camilluccia al ricevimento per la Festa del Re e la risposta è unanime. Su cravatte, foulard, coccarde, borse, scialli, almeno su un dettaglio mini o maxi, la tinta simbolo dell'Olanda trionfa nella giornata in cui si celebra sua Maestà Guglielmo Alessandro succeduto alla madre Regina Beatrice. Più di mille ospiti tra cui personalità di diplomazia, politica, cultura, aristocrazia, mondo militare, vengono accolti nel giardino dalla bellissima coppia che per l'occasione ha voluto grandi tende e ombrelloni, ha scelto una orchestra che ha iniziato la serata con la musica di Fellini, 8 e mezzo e poi si esibisce in altri scatenati brani italiani.



Ci sono, salutati dai Padroni di casa: Maria Elena Boschi e Sandro Gozi, Giorgio Bartolomucci e la moglie Gai. L'ambasciatore Joep Wijnands premia Massimo Severoni e Pierluigi Trina del Reparto Operativo Speciale Stradale di Roma che hanno salvato la vita a un connazionale olandese. Un mazzo di fiori dei più belli a Ilaria Cerlini che ha preso la doppia cittadinanza e è diventata da poco anche olandese. Partecipano gli ambasciatori di Israele Ofer Sachs, della Cina Li Ruiyu, l'ambasciatrice Elisabetta Belloni, i Capi Missione di Lettonia Artis Bertulis, di Egitto, del SudAfrica, di Serbia, Bulgaria, Indonesia e molti altri tra cui l'ambasciatore Michele Valensise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA