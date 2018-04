Anja Schneider e Dj Koolt, l'elettronica sale in cattedra

di Marco Pasqua



Anja Schneider, quando deve definirsi, non prescinde mai dal suo ruolo di mamma: perché per la tedesca di Berlino, essere una dj, produttrice, presentatrice radiofonica, discografica non è tutto. La famiglia, per lei, ha un ruolo chiave, tanto da aver dato ad una sua etichetta un nome molto importante per il suo ramo materno: «Le mie radici sono tutto - spiega - è grazie alla mia famiglia che oggi sono quello che sono: mi hanno sostenuto in tutto quello che ho fatto». Per diciassette anni, dal 2000 al 2017, Anja – che sabato suonerà al Macro di Testaccio – ha condotto una trasmissione radiofonica (“Dance under the blue Moon”), contribuendo a far entrare la musica elettronica nelle case dei berlinesi. Come molti suoi colleghi, rimpiange gli anni Ottanta e Novanta: in particolare i Depeche Mode, i The Cure e i Kraftwerk. Ama l’Italia e gli italiani: «Senza di loro come faremmo a Berlino?», scherza.



Piomberà da Montevideo nel cuore dell’Ostiense un altro guru della musica elettronica: Dj Koolt, considerato un faro della nightlife uruguayana. Ospite del Goa, Eduardo Cardozo ha il potere di creare un legame speciale con il suo pubblico: e poco importa se sia formato da 20 o da mille persone. Ha suonato nelle più grandi feste europee, dal Fuse di Brussel al Closer di Kiev, passando per il Concrete di Parigi. Cinque anni fa, ha aperto un club, nella sua terra, dedicato alla musica underground elettronica: in pochi mesi è divenuto un punto di riferimento internazionale.



marco.pasqua@ilmessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA