Anzio, arte e cultura incontrano il mondo: tra premi letterari e riflessioni

Serata di arte, moda e cultura tra tanti ospiti e ambasciatori. Nella suggestiva cornice di villa Corsini Sarsina, ad Anzio, sono stati resi noti i vincitori della prima edizione del concorso internazionale di poesia "Incontri di cultura e pace", organizzato dall'associazione Occhio dell'arte in collaborazione con l'artista Francesca guidi e Monetti editore. Serata all'insegna della cultura, condotta da Anthony Peth (volto noto di La7), nel piccolo borgo marino di Anzio. Finalisti da ogni parte di Italia sono accorsi nella graziosa cittadina neroniana per conoscere l'esito della competizione poetica che li ha visti protagonisti. Presidente di giuria il prof. Carlo Marini, docente di Letteratura all'università Carlo Bo di Urbino; giurati il poeta Gastone Cappelloni, la poetessa Augusta Tomassini e la giornalista de Il Corriere Adriatico Letizia Francesconi.



A vincere la prestigiosa pubblicazione personale con Monetti editore è stata Patrizia Valerio(Alzheimer); al secondo posto si è classificata Maria Teresa Infante (Utopia); al terzo Monica Sabella (Innocenza). Menzioni di merito per Mariella Di Cioccio (Eterno oblio), Alessandra Bucci (Giardini Incolti), Katiuscia Di Savino (Ti aspetterò), Miriam Pasquali (Ti ho sognato), Antonella Loconte (Inconsapevolmente) e Giuseppina Geraldina Riccobono (Magneti).



Encomio d'onore, inoltre, per Sara Palladini (E intanto cammino), Beatrice Monceri (Dimmi di te), Carmela Fiore (Ancora una pausa) e Lucia Nardi (Pace luminosa). Menzione della critica, infine, per Giovanni Di Guglielmo (L'armonia delle cose) e Antonella Zaccarelli (Quello che sento). Nella exhibition ad ingresso libero, inaugurata contestualmente ed aperta al pubblico fino al 18 luglio, figurano artisti selezionati in tutta Italia e di grande spessore artistico: Antonino Leanza, Katia Krea KKG, Svitlana Maryni, Aldo Righetti, Lucio P. Matarazzo, Antonio Santucci, Arcangela Scalella, Silvano Palazzo, Santina Bartolomei, Elisabetta Serafini, Nicoletta Vitali, Nacha Piattini, Massimiliano Bartesaghi, Ester Campese Campey, Daniela Prata, Marina Rossi, Barbara Leggieri.

A dare un attestato di partecipazione agli artisti presenti nella exhibition è stato un partner oramai fedele dell'Occhio dell'arte, l' Accademia A.U.G.E, che si pone come centro specializzato di ricerca e di aggiornamento nelle discipline giuridiche e in particolare nel diritto civile oltre che promotrice di attività culturali e letterarie. Ma la serata è stato molto altro ancora. A dare all'incontro valenza internazionale è stato certamente l'ospite atteso da giorni: S.E. l'Ambasciatore della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, Omer Ahmed Karim Berzinji, già candidato al premio Nobel, che ha onorato la città di una visita ufficiale per portare parole di pace e di amore tra i popoli, uniti e non separati dalle diverse forme artistiche e culturali.



Parola chiave dell'incontro: dialogo. L'Ambasciatore, con interprete al seguito che lo ha seguito e tradotto per tutto il tempo. Il prestigioso ospite straniero è intervenuto a più riprese durante il pomeriggio, consegnando in prima persona - per la loro attività giornalistica meritoria legata all'attualità e a valori di integrazione e pace - il riconoscimento previsto in scaletta di giornata alle giornaliste Sabrina Rosci (Labitalia - Adnkronos) e Antonella Pallante (volto noto del tgr Rai). Una targa finale di ospite d'onore della kermesse è stata consegnata dal delegato del Sindaco per l'occasione, l'assessore Gianluca Mazzi. Reading emozionante a più riprese dell'attore, regista e direttore di doppiaggio Giovanni Brusatori, che oltre a recitare con vibrante intensità le prime tre poesie classificate, ha declamato una sua lirica, Omaggio al Milite ignoto, per concludere con I bambini giocano alla guerra di Bertold Brecht. Tra gli ospiti illustri presenti, anche il compositore e direttore d'orchestra Franco Micalizzi e lo sceneggiatore e scrittore Marco Tullio Barboni. Particolarmente suggestivo l'omaggio della stilista Luisa Lubrano con il quadro Moda I colori della pace, rappresentanti la bandiera italiana. La fascia di Miss Incontriamoci 2018 è stata affidata ad Elisa Pepè Sciarria, attrice e reginetta di bellezza, già eletta Una ragazza per il cinema nel 2015.



© RIPRODUZIONE RISERVATA