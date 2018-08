L’ultima spiaggia di Ferragosto

di Federica Rinaudo

Fuga da Roma verso l’Argentario. Folle di visitatori in un tripudio di colori e paesaggi unici si riversano ogni anno in questo luogo rinomato e così vicino ai centri turistici di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Il promontorio preferito da molti vip, situato nella provincia di Grosseto, continua ad essere meta ambita e non solo dai personaggi da copertina. In questa torrida estate non potevano mancare alcuni protagonisti glamour, veri affezionati della location nel cuore della Maremma Toscana. Con gli immancabili occhiali a goccia ecco Antonello Venditti in compagnia del manager televisivo Massimo Sandrelli. Il cantautore romano, come molti altri suoi colleghi del jet-set, ha scelto di trascorrere le vacanze nella sua villa di Cala Piccola.



Un concentrato di relax e remake nelle serate sotto le stelle o sulle spiagge, un vero e proprio paradiso per chi apprezza la magia della natura incontaminata e sceglie di godersi un po’ di pace lontano da palcoscenico e riflettori. La speranza per tutti è quella di riuscire a recuperare energia e serenità per affrontare nuove sfide invernali. Non essere intercettati dai fan rimane sempre impresa ardua, ma il prezzo della popolarità passa anche da questo. Ecco, quindi, l’affascinante Lucrezia Lante della Rovere, in look bianco ad esaltare l’abbronzatura, immortalata durante una cena da un gruppo di ammiratori mentre si rinfresca con un gelato. Colore bianco anche per il costume da bagno di Eliana Miglio che preferisce una linea classica ed intramontabile ai colori sgargianti. Per l’attrice, figlia di padre milanese e madre tedesca, un tuffo in piscina con il compagno. Chi non rinuncia alle meraviglie del mare è la seducente show girl Sara Varone, a Capalbio in splendida forma e in posa per gli obiettivi. Sorpresa dai fotografi anche l’attrice Elisabetta Pellini che, insieme al marito, assapora il piacere della vista panoramica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA