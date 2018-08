Torna l’ArenaAniene, via con Andrea Rivera​

di Valeria Arnaldi

Il maltempo ha rimandato l’apertura del “sipario” della seconda edizione di ArenAniene, al Parco di Ponte Nomentano, in via Nomentana, ieri, ma non ha raffreddato gli animi. Il programma è stato fatto slittare a oggi. Molti i fan in attesa di assistere, questa sera, all’esibizione del “cantattore” Andrea Rivera, tra battute in musica e piccole storie di cinema. A precedere il suo ingresso sul palco, i saluti dei padroni di casa della rassegna che vede la direzione artistica di Patrizia Di Terlizzi e quella organizzativa di Giulio Gargia in collaborazione con Lega Ambiente/Mondi Possibili. Tutta la scena sarà dedicata al cinema, cuore della manifestazione, con “Made in Italy” di Luciano Ligabue. Una serata di festa per dare il via alla kermesse che, di proiezione in proiezione, proseguirà fino al 29 agosto. Non solo cinema. Ogni sera, prima del tramonto, il programma prevede workshop dedicati a ecosostenibilità, educazione ambientale, autoproduzione, upcycling, nonché presentazioni di libri e slam poetry.

