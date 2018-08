Vip in vacanza, all'Argentario arrivano Renato Zero e la vicina di casa Raffaella Carrà

E' “Zeromania” all'Argentario. I big vanno in vacanza e fanno tendenza. Renato Zero, da sempre legato a questi luoghi, l’altra mattina a Santo Stefano ha fatto spesa vega-salutista a base di frutta e verdura del contadino nel negozio di Rita e Giulio. Tutti lo cercano. Base a Cala Piccola, ha tra i vicini di casa Raffaella Carrà. Caterina Balivo già da qualche giorno ha riaperto casa nella macchia delle Cannelle, con il marito Guido Brera e i figlioletti Guido Alberto e Cora. Ferie anche per Matteo Marzotto che ha ripreso le sue frequentazioni capalbiesi.



Ad Ansedonia Maria De Filippi esce in barca con il figlio Gabriele, mentre Costanzo preferisce godersi la pace della villa sugli scogli. L’attrice e telegiornalista Francesca Messere è sulla spiaggia di Giannella. Eliana Miglio ha festeggiato il compleanno con il compagno Giuseppe Scaraffia e con Elisabetta Pellini sul lido del Chiarone.

