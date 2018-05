Balli e orchidee, è Thailandia style. Grande festa per i 150 anni delle relazioni diplomatiche tra il paese asiatico e l'Italia

di Paola Pisa

Splendore e sapore d’Oriente. Costumi magnifici e colorati, maschere rituali, movenze sensuali, musiche della più antica e amata tradizione. Direttamente da Bangkok, la Reale Ambasciata di Thailandia porta a Roma una serata spettacolare di alto valore culturale. Va in scena eccezionalmente “Khon”, la classica danza siamese. Si celebrano i 150 anni delle Relazioni diplomatiche tra il Paese asiatico e l’Italia e ad invitare al Teatro Argentina, pienissimo in platea e nei palchi,è l’ambasciatorethailandese Tana Weskosith con la consorte Jitpachong in un elegante abitoazzurro. Ad accorrere all’invito sono moltissimi rappresentanti delle istituzionitra cui il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. Folta la schiera di ambasciatori tra cui i Capi Missione del Giappone, dei Passi Bassi, delle Filippine, della Mongolia e molti altri. È accorso l’ambasciatore Lorenzo Galanti con la moglie Francesca. Ecco la regista Cinzia Th Torrini con il marito, la musicista Alma Manera, Beppe Convertini, le gemelle Silvia e Laura Squizzato, Nadia Bengala, la cantante Elena Bonelli, RobertaBeta,Vincenzo Merli.



