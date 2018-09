E Batman atterrò a piazza del Popolo con i colori dell'artista Dicò

di di Lucilla Quaglia

Street art post ferie. Batman? È atterrato a piazza del Popolo in un curioso fascio cromatico. A grandezza naturale, con variopinte sfumature frutto dell’arte pop del creativo romano Dicò, il fumetto prende vita a colpi di rosso, verde, giallo e azzurro sotto gli occhi increduli di tanti passanti e turisti. E sono circa mille le persone catalizzate dalla performance live, munite di cellulare per un free video. In breve Dicò mette a punto la maestosa statua adagiando gli arnesi del mestiere, e l’opera, su un grande cartonato multicolore personalizzato con il suo nome e quello di “combustioni”: ovvero la tecnica con cui è maggiormente conosciuto a livello internazionale.

Sparsa lungo il terreno ecco una moltitudine di bombolette spray con cui il personaggio prende man mano forma. E alla fine risulta più alto dell’autore, con una corporatura degna di Schwarzenegger e un’espressione da far paura. «Questo particolare pezzo - spiega l’artista - mi è stato commissionato dal calciatore del Milan Andrea Conti, colpito dalla copia acquistata dal collega Andrea Pedagna». E da poche ore, l’eroe è atterrato nel capoluogo lombardo, nella dimora dell’asso della nazionale appassionato di cartoon.



