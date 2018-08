Battista: «Anch'io al Grande Fratello vip»

di Monica Martini

Un lunghissimo esilarante monologo, una brillante commedia degli equivoci fino all’ annuncio a sorpresa: «Il prossimo 24 settembre entrerò nella casa del Grande Fratello Vip». Il pubblico ammutolisce, è incredulo. Maurizio Battista ha scelto il palco del teatro sotto le stelle del castello di Santa Severa per svelare il suo segreto e la decisione di partecipare al reality presto in onda su Canale 5.

« Vado per divertirmi un po'». Il comico ironizza sulla sua stessa sorte, perchè già sa che sarà forse l’unico concorrente a varcare tutto solo la porta rossa che lo condurrà negli studi televisivi di Cinecittà. Battista, scherza , sdrammatizza ma il gossip infuria, il pubblico vuole sapere la verità e Il comico ammette. La storia d’amore con la sua terza moglie Alessandra Moretti è finita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA