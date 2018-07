Bellezze in riva, un mare di relax

di Maria Gabriella Signore

Il mare toscano aiuta a chiarire le idee dei manager sportivi. Anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha trascorso una vacanza a Porto Ercole subito prima di volare a Kalamata, nel Peloponneso, per concludere la milionaria trattativa e portare Cristiano Ronaldo a Torino. Il numero uno bianconero insieme alla compagna, la modella turca Deniz Akalin in dolce attesa del loro secondo figlio, si è crogiolato al sole sulla scogliera dello Sbarcatello.



E a Capalbio Roberto Mancini, nuovo ct della nazionale, ha affittato una tenda blu sul lido di sabbia ferrosa più celebrato della Piccola Atene. Subito un mormorio sommesso per l'inaspettata new entry ha serpeggiato tra gli ombrelloni, ma il supermister in pantaloncino rosso è stato lasciato indisturbato insieme alla sua statuaria compagna, l'avvocato Silvia Fortini in bikini bianco mozzafiato. Pranzo a base di verdure crude, frutta e crostacei, poi una lunga passeggiata sulla battigia. Anche l'attaccante dell'Atalanta Andreas Cornelius, in forza alla nazionale della Danimarca agli ultimi mondiali, è stato visto una sera a cena al ristorante di Tullio a Capalbio, mentre Alessandro Gassman che ha una casa in paese a Magliano, con la moglie attrice Sabrina Knaflitz e Leo, il loro ragazzo ventenne, si vede spesso al ristorante vista binario dei fratelli Ciccioni a Orbetello Scalo. Intanto la bellissima Elisabetta Pellini mantiene la postazione fissa davanti al mare del Chiarone, insieme alla conduttrice attrice Eliana Miglio, tra le prime ad arrivare su questa celebrata spiaggia capalbiese insieme a Giuseppe Scaraffia, scrittore francesista. Non c'è niente di meglio della pace della campagna vista mare del resort del Golf all'Argentario - già meta di Chiara Ferragni - per ritemprare ugole famose come quelle di Gianna Nannini che ha affittato una suite insieme alla famiglia.Ma anche una vedette internazionale come Rita Ora, modella e cantante inglese con estensione della voce da mezzosoprano, di questo paradiso in mezzo al green ha apprezzato la genuinità del cibo ultrabiologico oltre che la goduria di frequentare spa e piscina passando inosservata. Toccata e fuga a Porto Santo Stefano per la splendida mamma Manuela Arcuri con il figlioletto Mattia e l'imprenditore di Monterotondo Giovanni Di Gianfrancesco: si sono concessi una pausa marinara sui lettini del Pozzarello, caletta con mare cristallino.

