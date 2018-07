Bionda o rossa la passione è “artigianale”

di Valeria Arnaldi

Bionda, rossa o scura. Roma si candida a capitale degli amanti della birra artigianale. Sono stati circa diciottomila gli appassionati che hanno affollato la sesta edizione di Birròforum, la più grande festa della birra artigianale e del fritto misto all’italiana, una quattro giorni conclusasi l’altra sera in zona Farnesina. Cultori alla ricerca di nuovi birrifici - alcuni per la prima volta in città- appassionati ma anche curiosi, e perfino amanti delle suggestioni e delle atmosfere che ruotano intorno al settore, si sono dati appuntamento per sperimentare, degustare, dibattere, divertirsi. E “imparare”.



