Roma glamour, da Bella Hadid alla nipote di Lady D: serata gioiello per Bulgari

di Paola Pisa

New York e Roma, love story infinita. Nel nome dei più bel gioielli del mondo. Serata glamour e preziosissima allo Stadio dei Marmi. Con sfilata, divine della passerella, cena e inevitabili influencer. Colpo di scena: cantano i Duran Duran tra ovazioni della platea. Altra sorpresa: non manca Lady Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, la più notata e amata it-girl del recente Royal Wedding, quella che ormai viene considerata la reginetta degli eventi mondani, è ovviamente cliccatissima dalla scatenata parata di fotografi.



E' in bianco come una bambola. Per presentare la nuovissima collezione di alta gioielleria “Wild Pop” Bulgari ha ricostruito lo Studio 54, discoteca e quartiere generale dei mondanissimi Anni 80 nella Grande Mela. Era frequentato da Liz Taylor e Liza Minelli, Truman Capote e lui, il re della Pop Art, Andy Warhol, a cui si è ispirato il brand per i favolosi gioielli che si vedono qui in anteprima globale. Fuori le statue candide. Musica. Foto. Un ittite che dipinge un murale in diretta. Aperitivi davanti s mega tabelloni con Le Tre Grazie diventate pop. Dentro una struttura. Arte moderna e classica si incontrano nella scenografia.



Duecentottanta gli invitati internazionalissimi. Le supertop indossano collier, bracciali, orecchini, con cascate di diamanti, smeraldi, rubini, e tutto il firmamento delle pietre preziose qui incontra quello delle bellissime. Superbe in ordine sparso ecco Bella Hadid in oro, l’attrice Eva Green, Shu Qi, Laura Harrier, Sylvio Hoks, Huba Abouk, Nieves Abascal, Jasmine Sanders, Ian Kartajarena,Lily Altridge. Arrivano Isabella Ferrari, Lilly de Wittgenstein simpaticissima. Yasmin e Amber Le Bon. Matteo Bocelli. Ad accoglierli ci sono l’ad di Bulgari Jean-Christophe Babin e ia Direttrice creativa della alta gioielleria della maison, Lucia Silvestri. Ci sono schiere di influencer tra cui Gilda Ambrosio, Giorgia Tordini, Paola Stella, Margaret Zhang, Leyla Yavari e tante altre che si distinguono per iper look, eccentrici abiti da sera con spacchi vertiginosi, tacchi alti più di 12.



Altri favolosi gioielli sfilano tra battimano e incantamenti. La cena raffinatissima è opera di Luca Fantin, chef dei ristoranti Bulgari di Tokyo e Bali. La parata di selezionatissimi ospiti gusta: carpaccio di capesanta con asparagi bianchi, burrata e caviale, risotto Carnaroli con fave, acqua di pecorino e guanciale, poi manzo wagyu al vapore con indivia e consommé di verdure. Per finire fragole e crema di cioccolato al latte e meringa. Brindisi, chiacchiere, musica, una Roma superba e nessuno se ne vuole andare.

