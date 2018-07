Dj set al Canottieri Roma: tutti in pista con il White Party

di di Lucilla Quaglia

Abbaglianti notti d’estate sotto le stelle. La più ammirata Viktorija, figlia del campione Sinisa Mihajlovich, in candido peplo con vistoso serpente tatuato sul braccio sinistro. Il più caciarone Andrea, a sua volta rampollo dell’allenatore della nazionale di calcio Roberto Mancini. La più riservata Olivia, figlioccia dell’inimitabile showman Rosario Fiorello. Tanto per citare alcuni nomi noti mimetizzati tra i duemila ragazzi, accolti dal presidente Massimo Veneziano, bravissimi nel rendere unico e irripetibile il White Party: la festa dei giovani del Circolo Canottieri Roma, dress code il bianco. Un appuntamento da tradizione nel calendario capitolino del periodo: immancabile e affollato happening di musica e stile.



A cominciare da quell’outfit imposto dall’inflessibile codice di abbigliamento, però decisamente gradevole allo sguardo. Qualche concessione qui e là, restando tuttavia tra le tonalità chiare. Scelta che regala un colpo d’occhio da favola. E sempre a caccia di vip, sotto gli alberi si riconosce la cantante Carola Jasmins, in corto e leggero tubino, lievemente arricciato sulla gonna. Dopo un goloso dinner a base di risotto con asparagi e pistilli di zafferano e calamarata pachino, cernia e julienne di zucchine, l’appuntamento prende quota incendiato da giochi di luce e fasci laser: tecnologia che penetra e riscrive il buio della notte e disegna articolate lame colorate sulla facciata del circolo. Sfumature variabili dai toni più freddi a quelli più caldi.E questa volta sono i fotografi ad essere presi d’assalto dai ragazzi: per giocare, offrire curiose smorfie e non prendersi troppo sul serio. È quasi mezzanotte, la musica cambia. In piscina arrivano le ragazze del nuoto sincronizzato del Forum Roma Sport Center, guidate da Elisa Plaisant, e comincia un altro tipo di danza. Movenze eleganti e armoniose, dolcezza e grinta per riemergere dall’acqua come una rinascita.Applausi corali e poi la parola ripassa al dj e tutti, di nuovo, a scatenarsi in pista su ritmi disco. Ed è davvero felice del risultato l’infaticabile squadra, deus ex machina dell’evento, coordinata dal commissario alle manifestazioni Matteo Gennarelli e composta da Diletta Pozzessere, Franco Ascoli, Gianmarco Minotti, Lorenzo Guido, Luigi Brusadelli e Andrea Pizzolato, con la supervisione del consigliere alle manifestazioni Edmondo Mingione. Brindisi alle vacanze e al divertimento fino alle prime luci dell’alba.

