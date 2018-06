Carlo Verdone star al cinema arena di Ostia

di di Mirko Polisano

Bagno di folla, guerra a colpi di selfie e applausi. Accoglienza delle grandi occasioni ieri a Ostia per Carlo Verdone, guest star al Porto Turistico di Roma per l’inaugurazione del cinema America al mare. «Sono molto legato a Ostia - ha spiegato l’attore romano - qui ho girato tanti film ed è uno dei miei luoghi del cuore. Ostia non è solo come la dipingono i giornali, ci sono tante bellezze e tante persone perbene». Il maxi schermo allestito sulla terrazza vista mare del Porto Turistico ha riacceso le luci del cinema America. «Abbiamo iniziato sabato sera a Tor Sapienza - spiega Giulia Flor Buraschi, tra i promotori dell’evento - riportiamo la cultura nei luoghi difficili e ci accorgiamo sempre più bisogno e sete di sapere e conoscere».



Il parterre ha visto sedute in prima fila le cariche istituzionali di Regione, X Municipio e forze dell’ordine. Tra i presenti, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio accompagnata da consiglieri e assessori di Ostia, il comandante della Guardia Costiera di Roma e Fiumicino, Filippo Marini. «Restituiamo alla disponibilità dei cittadini - ha detto il giudice Gugliemo Muntoni, presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Ordinario di Roma - un bene sottratto alla criminalità e di cui tutti oggi possono godere».

