Carmen, dopo Amici bagno di selfie con i fan

di Andrea Nebuloso

C’è una parola che spiega al meglio il rapporto tra Carmen e le sue fans: complicità. Non è un caso, quindi, che il nuovo cd della cantante siciliana, reduce dal secondo posto nella trasmissione tv “Amici”, si intitoli proprio “La Complicità”. Per presentarlo al pubblico romano Carmen ha scelto parco Leonardo, dove è stata accolta da oltre 1500 giovani incantanti dalla sua splendida voce e, perché no, dalla sua bellezza.

