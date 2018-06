"Avvocati nel pallone": ​vince ancora Chiomenti

La squadra di Chiomenti Studio Legale ha battuto 4 a 1 la squadra dello studio Legale Stern Zanin e ha vinto la XXII edizione del torneo di calcio misto che da inizio maggio ha visto fronteggiarsi i team dei principali studi legali di Roma. Nato nel 1997 su iniziativa di Gianmatteo Nunziante, socio fondatore dello Studio Nunziante Magrone, “Avvocati nel pallone” è diventato negli anni un appuntamento di riferimento per il mondo dei legali. Per il team di Chiomenti Studio Legale si tratta del quarto titolo vinto. Finalista e seconda classificata, in questa edizione, è stata la squadra dello Studio Stern Zanin che sale dal terzo posto aggiudicato lo scorso anno. Terzo a salire sul podio la squadra dello Studio Perno&Cremonese – Radice&Cerada – Studio Legale Guarino. La classifica marcatori del torneo è stata vinta dall’avvocato Giorgio Politano di Carbonetti & Associati con 22 reti, mentre il titolo di miglior marcatrice è andato all’avvocato Manuela Nasta della squadra Graziadei – Studio Ferreri&Partners con 8 reti.

