Gusto e colori si torna in forma con piatti green

di Valeria Arnaldi

Colorata, rinfrescante, allegra per lo sguardo, leggera per la dieta, ideale per la linea. E, soprattutto, gustosa. Di più, golosa. È vegetariana e vegana, in alcuni casi crudista, la cucina più apprezzata e perfino trendy della stagione. A dirlo sono le tavole dei romani, sempre più green. Questione di filosofia, gola e per molti anche moda o solo voglia di cambiare abitudini. Riccardo Rossetti è lo chef del primo bistrot crudista capitolino, affollato da appassionati e curiosi, in via Cesi, a Prati, e, forte del suo successo, prossimo a farsi modello per nuove aperture in altre città italiane e non solo.

