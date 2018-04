Cindy Crawford, regina di Roma: “strega” l'ambasciatore Usa

di Federica Rinaudo

La bellissima Cindy Crawford, supermodella americana icona della moda negli anni ’90, è stata sorpresa a Roma, qualche sera fa, in un ristorante situato in piazza dei Ricci in compagnia di alcune amiche.



Protetta dallo staff della sicurezza l’ex top model, arrivata per girare uno spot nella città eterna, si è concessa una serata di relax ma non è riuscita a sfuggire agli sguardi di ammirazione dei commensali e dei curiosi folgorati dal suo fascino e dal rapido tam tam che ha preso vita in pochi secondi. Nel locale è entrato improvvisamente un altro ospite speciale, l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Lewis Eisenberg, rimasto in un primo momento senza parole. Una semplice espressione, “Oh my God” e tanti complimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA