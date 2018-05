Pellicola d'oro a Cortellesi, Trinca, Albanese e ai titoli di coda

di Lucilla Quaglia

Ribalta e apprezzamento per le preziose maestranze del mondo del cinema, omaggiate nel corso dell’ottava edizione de “La Pellicola d’Oro”. In scena al teatro di via Bari il prestigioso premio, promosso ed organizzato dall’associazione culturale “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e ideato da Enzo De Camillis, fa uscire dalle quinte i cardini dello showbiz la cui assenza renderebbe impossibile la realizzazione di un film.



Ricco il parterre di premiati. Si inizia con star del calibro di Paola Cortellesi, in scuro, e Jasmine Trinca, in tailleur grigio, vincitrici ex aequo nella categoria “Miglior attrice protagonista”: la prima per “Come un gatto in tangenziale”, la seconda per “Fortunata”. Miglior attore Antonio Albanese per “Come un gatto in tangenziale”. Per le maestranze Ivo Micioni è “Miglior direttore di produzione”, Luigi Andrei “Miglior operatore di macchina”, Alessandro Cardelli “Miglior Capo Elettricista”, “Miglior Capo Costruttore” a Ionel Maicam, “Miglior Maestro D’Armi” a Gianluca Petrazzi: tutti e cinque omaggiati per “Fortunata”.

