Note e videoclip, il cinema fa festa

di Gustavo Marco Cipolla

Le strutture del vecchio Gazometro, l’immagine di Pier Paolo Pasolini che la street art ha immortalato per sempre sulle mura di quello che un tempo era un distretto industriale, e dove oggi sorge un teatro sulle rive del Tevere, fanno da scenario al party di Fabrique du Cinéma. Una festa di celluloide con attori e attrici del cinema giovane italiano in una effervescente rimpatriata dopo la 75esima edizione del Festival di Venezia. Sul palco, la bellissima Liliana Donna Fiorelli è la presentatrice della serata con Luigi Pinto e non mancano musica e talk show sulle nuove frontiere della cinematografia made in Italy durante l’evento.



