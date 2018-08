di Ebe Pierini

Una vacanza tra affetti e amici all’insegna del relax per Teo Mammucari che ha trascorso l’estate nella sua villa al mare tra San Felice Circeo e Terracina. Il presentatore non ha ceduto però al fascino di Ponza e, più volte, ha affittato una barca per raggiungere l’isola pontina che tanto ama. E tra i vip c'erano anche Dino Zoff.

